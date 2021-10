Atual e ex-namorado de mulher morrem em colisão na BR-364 e polícia suspeita de motivação passional

Dois homens morreram em um acidente entre dois carros, no final da manhã desta terça-feira (26), na BR-364, aproximadamente 60 quilômetros de Campo Novo do Parecis (400 quilômetros de Cuiabá).

A Polícia Civil investiga a informação de que o motorista do Polo estaria perseguindo o motorista do Uno e uma mulher, apontada como ex-namorada do suspeito.

De acordo com informações locais, o Uno era ocupado por um casal. A mulher seria ex-namorada do motorista do Polo, que vinha atrás. Populares contaram que o motorista do Polo estaria perseguindo o homem e a mulher desde a cidade, por não aceitar o fim do relacionamento.

O condutor do Polo teria batido na traseira do Uno, que acabou capotando. Ambos os homens, que ainda não tiveram as identidades divulgadas, faleceram. O casal teria sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros e o segundo homem por uma ambulância da Prefeitura Municipal. A Perícia Técnica (Politec) e a Polícia Civil investigam o caso.

