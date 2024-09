MEC entrega obras de ampliação de hospital da UFU

Foto: Reprodução | Ministro da Educação, Camilo Santana, vai participar da cerimônia de entrega das obras de ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), na quinta-feira (5), em Minas Gerais

O ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, participará da cerimônia de entrega das obras de ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da ministra da Saúde, Nísia Trindade. O evento ocorrerá na quinta-feira, 5 de setembro, a partir das 16h (horário de Brasília), nas instalações do hospital, em Uberlândia (MG).

Credenciamento – Os profissionais dos veículos de imprensa interessados devem realizar o pedido de credenciamento no Sistema do Palácio do Planalto, até as 10h (horário de Brasília) do dia 5 de setembro de 2024. Os profissionais com credenciamento anual 2024 deverão solicitar a participação no evento.

Serviço

Entrega das obras de ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Data: quinta-feira, 5 de setembro

Horário: 16h

Local: Hospital de Clínicas da UFU, Uberlândia (MG). O acesso de imprensa será pela Rua Pedro Quirino, 1209

Credenciamento de imprensa

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do MEC e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2024/17:21:58

