PF apreende aparelhos eletrônicos e cigarros eletrônicos contrabandeados no Sul do Pará

Foto: Reprodução | Na manhã desta quarta-feira (4/9), a Polícia Federal, em colaboração com a Receita Federal, iniciou uma operação para enfrentar o contrabando e o descaminho no Sul do Pará. Foram executados cinco mandados de busca e apreensão, visando combater a venda ilegal de cigarros eletrônicos, que estão proibidos pela Anvisa desde 2009.

Os mandados foram cumpridos em três cidades: dois em Redenção, dois em Canaã dos Carajás e um em Xinguara. A investigação revelou três empresas que vendiam cigarros eletrônicos por meio das redes sociais. As autoridades realizaram buscas nas residências de dois dos proprietários dessas empresas, embora não tenham ocorrido prisões.

Durante a operação, foram apreendidos cigarros eletrônicos, cheques e diversos dispositivos eletrônicos, incluindo celulares e tablets. Três dos cinco locais inspecionados também são alvos de uma investigação paralela conduzida pela delegacia da Polícia Federal em Rondonópolis/MT, que trata de casos relacionados a contrabando e descaminho.

A Comunicação Social da Polícia em Redenção forneceu informações sobre a operação.

