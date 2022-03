MEC: evento deu bíblias com foto de Milton Ribeiro e pastores lobistas

(Foto:Valter Campanato/Agência Brasil ) – Bíblias com fotografias do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura — suspeitos de pedirem propina e atuarem como lobistas para a liberação de verbas da pasta — foram distribuídas durante um evento organizado pelo órgão em julho do ano passado, no município de Salinópolis (PA). Ribeiro e os dois pastores estavam presentes no encontro, que reuniu prefeitos e secretários municipais do Pará.

Segundo publicou o jornal “Estado de São Paulo”, os exemplares destacavam o “patrocínio” do prefeito de Salinópolis, Carlos Alberto de Sena Filho (PL) que também teve sua imagem estampada nas impressões. Ele teria custeado uma tiragem de mil Bíblias, a um custo de R$ 70 por cada exemplar. A edição teria sido feita pela Igreja Ministério Cristo para Todos, da Assembleia de Deus, que tem uma gráfica em Goiânia.

O folheto distribuído em Salinópolis exibe um agradecimento a Milton Ribeiro por ter “construído uma comunhão especial” com o pastor Gilmar Santos. O texto destaca que o ministro e o religioso realizavam projetos voltados para a educação.

No evento, o pastor Gilmar Santos teve presença anunciada como uma “autoridade” e teria sentado à mesa ao lado de Milton Ribeiro e do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte.

