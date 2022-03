Homem mata mulher com facada no pescoço no nordeste do Pará

(Foto: Reprodução) – Um homem, identificado como Francinildo Araújo Marinheiro, conhecido como “Bocão”, foi preso por matar uma mulher a facadas na noite deste domingo, no bairro Bela Vista, em Garrafão do Norte, região nordeste do Pará.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar no local, encontrou a vítima com um ferimento no pescoço e a faca utilizada no crime em sua mão direita. Durante investigações, Francinildo foi apontado como responsável pelo feminicídio. Uma equipe da Polícia Científica removeu o corpo da área para realizar exame de necropsia. (As informações são Portal Roma News).

Não foi divulgado o que teria levado Francicildo a matar a mulher.

A Polícia foi até a casa do suspeito e o prenderam em flagrante. O homem foi levado até a delegacia de Polícia Civil do município.

