MEC ofertará 93 mil vagas através do Fies em 2021

A mesma quantidade será oferecida em 2022 e 2023, totalizando 279 mil vagas

Serão ofertadas 93 mil vagas nos processos seletivos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) de 2021, conforme Plano Trienal do Fies. A mesma quantidade será ofertada em 2022 e 2023, totalizando 297 mil vagas disponibilizadas igualmente distribuídas em três anos. O número deste ano é menor do que a quantidade de vagas disponibilizadas no ano passado (100 mil).

De acordo com o MEC “cabe ao Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies), em cumprimento ao que está disposto em normativos do Fies, fazer a previsão para que seja determinada a quantidade de vagas para contratos de financiamento”. Para conseguir alcançar a meta da oferta de vagas, a previsão de aporte financeiro do Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies), proveniente do orçamento do ministério, deve atingir o montante de 500 milhões de reais.

Cronograma Fies 2021.1

As inscrições para o processo de seleção do Fies do primeiro semestre de 2021 começam no dia 26 e seguem até as 23h59 de 29 de janeiro. O resultado será divulgado no dia 2 de fevereiro. Candidatos pré-selecionados na chamada única terão o prazo para complementar a inscrição de 3 a 5 de fevereiro. Os não pré-selecionados serão, automaticamente, incluídos na lista de espera. A convocação por meio da lista de espera será entre os dias 3 de fevereiro até 18 de março de 2021.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

