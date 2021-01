Bolsonaro: ‘O Brasil está quebrado. Não consigo fazer nada’

O presidente Jair Bolsonaro, durante cerimônia no Palácio do Planalto Foto: Pablo Jacob/Agência O Globo/17-12-202

Presidente culpou pandemia pela situação e citou mudança no IR como promessa que não consegue cumprir

BRASÍLIA — O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que o Brasil está “quebrado” e que ele não consegue “fazer nada”. Bolsonaro citou a alteração da tabela do Imposto de Renda (IR) como uma das suas promessas que não consegue cumprir.

O presidente colocou a culpa na pandemia de Covid-19 e na imprensa, que, segundo ele, teria “potencializado” o coronavírus. A doença já matou mais de 196 mil pessoas no Brasil.

— O Brasil está quebrado. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do Imposto de Renda…Teve esse vírus, potencializado pela mídia que nós temos — disse o presidente, em conversa com apoiadores nesta terça, ao deixar o Palácio da Alvorada.

Durante a campanha eleitoral de 2018, o presidente prometeu isentar o IR de quem ganha até R$ 5 mil. Hoje, o limite de isenção é de R$ 1.903,98. No fim de 2019, propôs uma elevação para R$ 3 mil, mas o plano não foi adiante.

A isenção significaria uma arrecadação menor para o governo, que vive um aperto nas contas públicas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021, sancionada por Bolsonaro na semana passada, estabelece como meta um rombo de até R$ 247,1 bilhões.

É esse limite que baliza a liberação de recursos ao longo do ano. A cada dois meses, o governo avalia se a meta corre risco de ser descumprida e, se necessário, faz um contingenciamento no Orçamento — ou seja, bloqueia temporariamente recursos dos ministérios.

A disputa por recursos para obras marcou os debates internos no governo ao longo de 2020. A equipe econômica defende restrição em despesas públicas para garantir o cumprimento do teto de gastos. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, já afirmou que disputará por mais recursos para a área em 2021.

Renda Brasil

O governo pretendia substituir o Bolsa Família por um benefício de valor maior e mais abrangente, batizado de Renda Brasil. Para isso, a equipe econômica propôs cortar outros programas sociais, o que foi vetado por Bolsonaro. Sem espaço fiscal, a ideia ainda não avançou.

Apesar de ter aprovado pacotes para auxiliar estados e municípios na pandemia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem um plano mais abrangente batizado de “Mais Brasil, Menos Brasília”. A ideia inclui a distribuição de R$ 400 bilhões em 15 anos para governos locais, mais depende da aprovação de pacote de ajuste fiscal, travado no Congresso.

A economia brasileira dá sinais de retomada, mas isso vem ocorrendo de forma lenta, e analistas temem que o recente aumento no número de casos possa impactar o desempenho da atividade econômica. Além disso, no ano passado, o consumo das famílias foi impulsionado pelo auxílio emergencial, que não foi prorrogado para 2021.

O aumento da faixa de isenção no IR não é o único plano frustrado pela falta de recursos. No ano passado, o governo tentou colocar de pé o Renda Brasil, benefício com valor maior e mais abrangente que o Bolsa Família. A medida custaria cerca de R$ 50 bilhões — R$ 20 bilhões a mais que o Orçamento do Bolsa Família.

A ideia não foi à frente porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu cortar outros programas sociais, como o abono salarial, para abrir espaço para o projeto. Bolsonaro, no entanto, desautorizou publicamente a ideia de Guedes e afirmou que a manobra significaria tirar de pobres para dar a paupérrimos.

