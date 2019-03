Médico morre em acidente de carro na BR-155, no sudeste do Pará

De acordo com a Polícia, a vítima saiu de Palmas (TO) e ia visitar a mãe no município de Sapucaia (PA), quando perdeu o controle do veículo, que capotou e acertou um poste na beira da estrada. O médico morreu no local do acidente.

Na madrugada desta quinta-feira (31), um médico morreu em um acidente de carro na BR-155, no sudeste do Pará, a caminho do município de Sapucaia. Segundo informações da delegacia de Xinguara, que responde pelo município de Sapucaia, Acrílico Rezende de Carvalho vinha de Palmas (TO), ia visitar a mãe e teria perdido o controle do carro.

O médico era conhecido em Sapucaia, onde trabalhou por dois anos, e costumava realizar o trajeto com frequência, segundo informações do investigador Aclerson Estevão.

De acordo com a delegacia, o carro de Acrílico Rezende capotou até o outro lado da pista e bateu em um poste. O impacto foi tão grande que a vítima quebrou o pescoço e veio a óbito na mesma hora. A Policia Militar foi acionada e o corpo foi encaminhado ao hospital municipal de Xinguara.

