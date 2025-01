Novo Progresso está na lista das Organizações selecionadas no Edital Diálogos

Foto: Reprodução | Novo Progresso e Óbidos estão na lista das Organizações escolhidas e podem receber até R$ 20 mil para execução de projetos.

O Instituto Equatorial, mantido pelo Grupo Equatorial, anunciou as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) selecionadas para receber apoio financeiro por meio do Edital Diálogos Equatorial. O programa destina R$ 3 milhões para financiar projetos sociais nos estados onde as distribuidoras do grupo estão presentes, beneficiando o Maranhão, Piauí, Alagoas, Amapá, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul.

Ao todo, 152 OSCs foram escolhidas, após a análise de mais de 400 inscrições. O município de Novo Progresso foi contemplado com o projeto “Conecta Jovem: Qualificação Profissional e Desenvolvimento Socioemocional”, do Instituto Edson Royer. Na região do Baixo Amazonas, dois projetos aprovados foram do município de Óbidos: “A Força das Mulheres e das Crianças da Amazônia”, da Associação Beneficente Emaús; e “Viver e Arte II: Transformando a Vida na Amazônia”, da Associação de Apoio ao Meio Ambiente e Vida – AAMAV.

O objetivo do Edital Diálogos é promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental, com foco na qualificação profissional, empregabilidade, empreendedorismo, educação, biodiversidade e sustentabilidade. Cada projeto aprovado pode receber até R$ 20 mil para implementar suas ações nas comunidades atendidas. “Estamos olhando para o futuro dessas pessoas, proporcionando ferramentas para que possam caminhar com mais autonomia e dignidade”, afirma Janaína Ali, coordenadora do Instituto Equatorial responsável pelo projeto.

Os selecionados participarão de um encontro virtual de alinhamento para garantir o suporte técnico necessário à execução de seus projetos, que terão duração de três a oito meses, com execução prevista entre janeiro e agosto de 2025.

A lista completa das OSCs selecionadas está disponível no perfil oficial do Instituto Equatorial no Instagram: @institutoequatorial.

Sobre o Instituto Equatorial: O Instituto Equatorial é uma instituição sem fins lucrativos, mantida pelo Grupo Equatorial, que desenvolve ações focadas na educação, no desenvolvimento social e na sustentabilidade, com o objetivo de melhorar as condições de vida nas regiões onde atua.

Serviço:

• Edital Diálogos Equatorial

• 152 OSCs selecionadas em sete estados: Maranhão, Alagoas, Amapá, Pará, Piauí, Goiás e Rio Grande do Sul.

• Investimento total: R$ 3 milhões.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/01/2025/16:41:18

