MPPA investiga desvio de R$ 1 bilhão em esquema de corrupção na Prefeitura de Canaã dos Carajás (PA)

Foto: Reprodução | As apurações indicam que o grupo atuava de forma coordenada para fraudar processos licitatórios, direcionar contratos e desviar verbas públicas. Trechos da denúncia mostram que diversas empresas de fachada teriam recebido milhões por serviços não prestados

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) revelou a existência de um suposto esquema de corrupção dentro da administração municipal de Canaã dos Carajás, no sudeste do estado. Segundo as investigações, a organização criminosa seria composta por políticos, servidores públicos, empresários e pessoas interpostas, responsáveis por fraudes em licitações, contratos fictícios e desvio sistemático de recursos públicos. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 1 bilhão.

As apurações indicam que o grupo atuava de forma coordenada para fraudar processos licitatórios, direcionar contratos e desviar verbas públicas. Trechos da denúncia mostram que diversas empresas de fachada teriam recebido milhões por serviços não prestados, enquanto setores essenciais como saúde, educação e infraestrutura enfrentam precariedades. Até o momento, 15 ações judiciais estão em andamento, envolvendo mais de 60 pessoas.

A Câmara Municipal de Canaã dos Carajás não se manifestou oficialmente sobre o caso. Não foram protocolados pedidos de investigação parlamentar, instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ou afastamento de autoridades. A atuação do Legislativo municipal permanece sem ações públicas de fiscalização direta sobre os fatos denunciados.

O MPPA sustenta que o esquema estaria ativo há anos, com indícios de que sua manutenção teria contribuído para a sustentação política de seus integrantes. As investigações continuam em sigilo parcial, e novas diligências estão sendo realizadas para aprofundar a identificação de beneficiários e responsáveis pela execução das irregularidades.

Fonte: Portal Debate/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/04/2025/10:29:38

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...