Médico morre por complicações de Covid-19 em Novo Progresso

Dr. Susumo Niekawa , médico pioneiro em Novo Progresso morreu por complicações de Covid-19 na noite desta terça-feira(15). O médico que atendida na medicina do trabalho, tinha 71 anos e estava internado na UTI da Clinica Sinhá em Novo Progresso.

“A população não acredita em nada e estamos perdendo vidas”, diz amigo da vítima, em comentário na rede social.

Susumo estava internado com sintomas da Covid-19 a uma semana, chegou apresentar melhoras, nesta terça-feira(15) o quadro clinico se agravou, mesmo entubado não resistiu e veio óbito.

Susumo Niekawa era natural Quintana São Paulo, Formou-se em 1974 , na Universidade Federal do Paraná, e atuava como médico na medicina do trabalho e já foi médico no sistema público de saúde há 15 anos em Novo Progresso. Ela trabalhou no hospital municipal em várias unidades da cidade e atualmente atendia em sua clínica na rua medianeira em Novo Progresso. Em nota, a prefeitura agradeceu toda a dedicação e serviços prestados à comunidade.

– Ela deixa um legado de homem comprometido e de um ser humano exemplar. Aos familiares e amigos, as sinceras condolências pela perda.

Dr. Susumo Niekawa deixa a esposa dois filhos e netos. O corpo está sendo velado na clínica da família na rua medianeira, e o sepultamento acontece ainda na tarde desta quarta-feira (16) no Cemitério Municipal.

Filho prestou homenagem nas redes sociais.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

