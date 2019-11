Médicos podem se inscrever até esta quarta em processo seletivo

A remuneração para os profissionais varia de R$ 1.804,28 a R$ 1.858,41, além da gratificação e benefícios(Foto:Reprodução / Agência Pará)

Contratar temporariamente 64 médicos em diferentes especialidades é o objetivo do novo processo seletivo da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínica Gaspar Vianna (FHCGV), no Pará. A remuneração para os profissionais varia de R$ 1.804,28 a R$ 1.858,41, além da gratificação e benefícios, por jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Terão chance os médicos nas especialidades de cardiologia, cardiologia (arritmologia), cardiologia (hemodinâmica e cardiologia intervencionista), cirurgia cardiovascular, clínica médica, clínica médica (medicina de urgência), ginecologia e obstetrícia, nefrologia, neurologia, pediatria, pediatria (cardiologia pediátrica), pediatria (terapia intensiva neonatal), pediatria (medicina intensiva pediátrica), psiquiatria e terapia intensiva adulto. Além da especialização na área, o candidato deverá possuir experiência mínima de dois anos na função.

Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer, até esta terça-feira (27), ao mini auditório da instituição, entre 8h e 16h, na travessa Alferes Costa, nº 2000, no bairro da Pedreira, em Belém. Será necessário apresentar ficha de inscrição preenchida, o currículo conforme modelo disponibilizado em edital e os seguintes documentos: diploma de nível superior (frente e verso); comprovante de titulação (frente e verso); certificados exigidos como requisito para o cargo; comprovantes de experiência profissional; qualificação profissional dos últimos três anos; CPF; documento de identidade; título de eleitor, com os comprovantes de quitação eleitoral; comprovante de quitação com as obrigações militares; carteira do Conselho Profissional; e laudo médico para os candidatos que forem concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD).

A seleção será feita por meio de avaliação curricular e entrevista. Na primeira, serão considerados a escolaridade, com os cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado; experiência profissional na área ou função que concorre; e cursos de qualificação profissional. Já na entrevista, serão analisados a habilidade de comunicação, capacidade para trabalhar em equipe, habilidades técnicas e domínio do conteúdo da área de atuação e comprometimento. O processo seletivo será válido até dezembro de 2020.

Por:Elia Vaz / O Liberal

26.11.19 19h09

