Homem joga álcool e toca fogo em desafeto no município de Pacajá

Marcone Felipe dos Santos (à esquerda) e Warley Francisco de Souza (à direita). (Foto:Debate Carajás)

Na delegacia, o principal suspeito da tentativa de homicídio teria afirmado que havia uma rixa antiga entre os dois

O jovem Marcone Felipe dos Santos foi vítima de uma tentativa de homicídio, na madrugada do último domingo (24), na cidade de Pacajá, região sudeste do Pará. Ele sofreu várias queimaduras pelo corpo, depois que seu algoz, identificado como Warley Francisco de Souza, supostamente jogou álcool e tocou fogo em Marcone. (As informações são do site Debate Carajás).

O principal suspeito foi preso horas após o crime. Aos policiais da Delegacia de Pacajá, Warley Souza contou que existia uma rixa antiga entre os dois, o que culminou com a tentativa de homicídio.

A vítima estava na avenida 22, em frente à Distribuidora Pontual, no bairro Nazaré, quando o suspeito o encontrou. Os dois teriam trocado algumas palavras. E, num momento de descuido, o criminoso teriam jogado álcool no corpo da vítima e, em seguida, ateou fogo.

Warley fugiu da cena do crime. De acordo com informações locais, populares encaminharam a vítima ao Hospital Público de Pacajá, com várias queimaduras pelo corpo, mas Marcone Santos teve que ser transferido para o Hospital Regional de Tucuruí com queimaduras de primeiro e segundo graus. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele.

