Mega-Sena acumula e terá prêmio de R$ 300 mi

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2524 da Mega-Sena, que foi realizado na noite de hoje (28) pela Caixa Econômica Federal em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 300 milhões para o próximo sorteio — caso o valor saia, será a maior premiação da história da loteria em sorteios regulares.

Os números sorteados foram 03-20-22-37-41-43.

No concurso de hoje, 404 apostas foram ganhadoras da quina e levarão R$ 43.914,62 cada para casa, enquanto 30.194 pessoas acertaram a quadra e receberão R$ 839,40.

Quando será o próximo sorteio?

O concurso 2525 está marcado para ocorrer no próximo sábado (1). O evento começará a partir das 20h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV! (o calendário oficial de loterias não informa mais com antecedência qual sorteio será exibido em TV aberta, sendo sempre um por dia).

