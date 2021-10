Presidente ficou revoltado com pergunta sobre rachadinha

Imagem ilustrativa da notícia Vídeo: Bolsonaro abandona Jovem Pan após bate-boca ao vivo (Foto| Reprodução/Redes sociais)

Os integrantes do Pânico entraram no mesmo estado de espírito do nome da atração nesta quarta-feira (27). Logo na estreia do canal “Jovem Pan News”, o programa contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que acabou se irritando com uma pergunta e também com o bate-boca e gritaria entre os apresentadores.

André Marinho, desafeto de Bolsonaro, comentou que há muitos deputados no Rio de Janeiro desviando verbas de assessores, e perguntou na lata: “Rachador tem que ir pra cadeia ou não?”. O presidente não respondeu e criticou os 16 anos de gestão do PT.

O humorista insistiu na resposta e alfinetou o presidente: “Por favor, responda a pergunta que eu te fiz. Você só quer pergunta de bajulador?”.

Neste momento, o áudio de Bolsonaro foi cortado e Adrilles Jorge se ofendeu com o comentário do colega começou a gritar no microfone, desferindo ataques verbais a Marinho.

Nesse momento, Bolsonaro tentou retomar responder, mas o bate-boca entre Marinho e Adrilles foi tão acalorado que o presidente se levantou e abandonou a entrevista ao vivo.

Confira o momento constrangedor protagonizado por Adrilles Jorge e André Marinho no vídeo abaixo.

Quando eu digo que o presidente tá mal cercado há quem duvide. Isso ê comunicação? Kd assessoria do chefe de estado? Como não se combina antes o que vai acontecer? Sinto muito @jairbolsonaro se eu imaginasse, teria pedido o Sr pra minha estreia 🥲 pic.twitter.com/aQbfcaTptO — Antonia Fontenelle (@ladyfontenelle) October 27, 2021

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...