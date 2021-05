PF prende suspeito de planejar atentado terrorista no Brasil

O material recolhido com o suspeito também não foi revelado pela PF. | Polícia Federal/Foto:Divulgação

Após as apurações que apontaram o risco de atentados terroristas em solo brasileiro, a PF recorreu à Justiça Federal, que expediu mandados de busca e apreensão e de prisão.

Como se não bastasse a preocupação em tentar controlar e disseminar o novo coronavírus pelo Brasil e no restante do mundo, outros cenários como os de violência também assustam muitas pessoas.

O conflito entre Israel e a Faixa de Gaza, por exemplo, tem feito várias vítimas e assustando mesmo quem mora há quilômetros, por tamanha violência e diversos ataques à bomba.

No Brasil, a Polícia Federal prendeu na quarta-feira (19) um homem suspeito de planejar ataques terroristas no país. O preso, que não teve a identidade revelada, é morador de Governador Valadares, cidade mineira que fica na região do Vale do Rio Doce e teria sido recrutado por um grupo extremista que promove violência em diversos locais do mundo.

A prisão ocorreu durante a Operação Eufrates, deflagrada na manhã de ontem. A PF não detalhou quem seriam os alvos do atentado, mas disse que o “indivíduo atuava de forma a promover organização terrorista e ainda planejar um atentado contra pessoas no Brasil”.

Após as apurações que apontaram o risco de atentados terroristas em solo brasileiro, a PF recorreu à Justiça Federal, que expediu mandados de busca e apreensão e de prisão. O material recolhido com o suspeito também não foi revelado pela PF.

“Os fatos investigados até o momento indicam que o investigado possa ter sido recrutado e radicalizado por meio virtual, professando uma visão religiosa extremista e violenta”, informou a corporação, por nota. O nome da operação é uma referência ao Rio Eufrates, que banha a cidade de Raqqa, na Síria, uma das principais cidades tomadas pelo terrorismo do Estado Islâmico.

