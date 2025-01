Mega-Sena: atendente confessa que pegou bilhete premiado e é demitida

Foto: Reprodução | Após admitir a fraude, ela foi demitida por justa causa e o caso foi encaminhado às autoridades para apuração.

A atendente de uma lotérica no Distrito Federal confessou ter desviado um bilhete de aposta premiado da Mega-Sena, durante atendimento realizado no último dia 13. Após admitir a fraude, ela foi demitida por justa causa e o caso foi encaminhado às autoridades para apuração.

A confissão ocorreu após o proprietário da lotérica analisar imagens do circuito interno de segurança, que mostraram a atendente inicialmente descartando o bilhete no lixo e, posteriormente, verificando novamente a premiação e guardando-o em seu bolso.

A cliente, que havia entregue o bilhete para conferência, foi informada que ele não continha premiação, mas ao verificar os números por conta própria, constatou que havia ganhado a quina, cerca de R$ 34 mil.

A responsável pela lotérica informou às autoridades que a funcionária, ao ser confrontada com as imagens, admitiu que havia planejado ficar com o prêmio devido a problemas financeiros. A atendente foi demitida e o caso, registrado como tentativa de furto mediante fraude.

O bilhete premiado foi devolvido à ganhadora, que está sendo auxiliada pela lotérica para a retirada do valor junto à Caixa Econômica Federal. O caso segue em investigação pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/01/2025/08:55:02

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...