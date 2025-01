Carreta mata avó e neto após bater em motocicleta no nordeste do Pará

Foto: Ilustrativa | De acordo com a Polícia Civil, as duas vítimas estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por uma carreta.

Maria de Paiva Oliveira e o neto dela, de identidade não informada, morreram em um acidente de trânsito registrado na tarde de segunda-feira (20/1), na Avenida Principal da Vila Forquilha, que fica na zona rural de Quatro Bocas, distrito de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, as duas vítimas estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por uma carreta.

Segundo as autoridades, o marido de Maria, Francisco Rodrigues de Oliveira, conduzia uma moto Honda CG Fan 125 vermelha, veículo que era ocupado pelas vítimas. Os três haviam saído do posto de saúde em direção ao centro da Vila Forquilha, mas uma carreta acabou atingindo-os durante o percurso.

Francisco foi o único que conseguiu sobreviver ao impacto. A polícia informou que o motorista do automóvel de carga envolvido no sinistro fugiu do local do acidente sem prestar socorro.

As polícias Civil e Militar seguem atrás para localizar o condutor da carreta que, até o momento, ainda está foragido. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

