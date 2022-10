Mega-Sena: oito paraenses acertam a quina e levam R$ 33 mil

O sorteio da Mega-Sena, concurso 2525, que foi ao ar neste sábado (1º), deixou oito paraenses com uma boa grana no bolso, sendo seis somente em Belém. Contudo, o prêmio principal foi dividido entre duas apostas que acertaram as seis dezenas sorteadas (04-13-21-26-47-51), levando, cada uma, o prêmio de R$ 158.926.894,27.

Já as apostas no Pará que acertaram a quina ficaram da seguinte forma: foram seis em Belém; uma em Bragança, nordeste paraense; e outra em Santarém, oeste paraense. Cada um desses sortudos, que fizeram cinco acertos, vai levar para casa a bolada generosa no valor de R$ 33.910,24.

É importante frisar que esse valor de mais de R$ 317 milhões, sorteado hoje, se tornou o maior prêmio da história da Mega-Sena em concursos regulares. O segundo maior foi o sorteio de 11 de maio de 2019, com uma aposta vencedora que levou o prêmio de R$ 289,4 milhões.

Prepare-se! O próximo sorteio da Mega-Sena, o concurso de número 2526, será realizado na próxima quarta-feira (5), em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 3 milhões. O sorteio é transmitido ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa Econômica Federal, no Youtube.

