Membro de facção criminosa morre durante intervenção policial, em Santarém

(Foto:Bena Santana) – Na manhã desta sexta-feira (4/2), o indivíduo identificado como Marcos Felipe Pond Cerdeira, conhecido pela alcunha de “M93”, foi morto durante uma troca de tiros com a polícia na Avenida Tropical, bairro Santana, em Santarém.

De acordo com informações da polícia, o indivíduo é membro de uma organização criminosa de Manaus e estaria no município para executar policiais, e praticar outros crimes à mando da facção. Durante a prisão, “M93” recebeu a polícia a tiros, mas foi alvejado. O criminoso foi levado ao hospital, mas não resistiu e veio a óbito. (As O Impacto – Colaborou Lorena Morenna)

“M93” era um dos líderes de uma facção criminosa do Amazonas

A Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar continuam em ações dentro da “Operação Emboscada” deflagrada na manhã desta sexta-feira, onde cerca de quatro indivíduos envolvidos em homicídios, tráfico de drogas e assaltos já foram presos.

Jornal Folha do Progresso em 04/02/2022/15:51:43

