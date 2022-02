Criança morre atropelada enquanto brincava na rodovia Transamazônica

(Foto:Reprodução) – Uma criança de 12 anos, identificada como Kauan Onório de Sousa, morreu após ser atropelada por um automóvel no km 119 da BR-230 (Rodovia Transamazônica), à altura de um supermercado na Folha 33, Núcleo Nova Marabá, no fim da noite desta quinta-feira (3).

De acordo com a Polícia Civil, a criança estava brincando com um colega e teria passado a mureta de proteção da rodovia no momento em que sofreu o atropelamento fatal. (As informações são do O Impacto).

Ainda segundo a polícia, o condutor do veículo que atropelou a criança, um Volkswagen Up, cor branca, é profissional da área da saúde e ainda teria realizado os primeiros socorros na vítima, que morreu no local do acidente e teve o corpo coberto.

O motorista do carro foi conduzido à 21ª Seccional Urbana de Marabá por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que compareceu ao local minutos após o acidente e trabalhou na cena.

A Polícia Civil abriu inquérito sobre o caso e tem um prazo de 30 dias para apresentar os resultados da investigação, apontando as responsabilidades por mais uma morte na Rodovia Transamazônica, em Marabá. (Com informações Portal Debate Carajás)

