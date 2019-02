Mendigata aparece nua na web e fãs enlouquecem; veja

Fernanda Lacerda, a Mendigata, deixou os fãs enlouquecidos ao postar uma foto no Instagram em que está completamente nua, nesta segunda-feira (14). A ex-panicat aparece sensualizando entre cortinas.

Os seguidores não pouparam elogios. “A Fernanda sempre foi linda, que espetáculo”, escreveu um fã. “É muita beleza e ainda uma simpatia”, disse outro.

Com a extinção do “Pânico” na televisão, em dezembro de 2017, Mendigata vai se dedicar ao seu canal de humor no Youtube e diz que fará participação em um filme no final de 2018.

(Com informações do Uol)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...