Menina de 10 anos engravida do irmão após ser abusada

Um jovem de 17 anos foi preso pela polícia após estuprar e engravidar a própria irmã de apenas 10 anos de idade. A criança está com 20 semanas gestacionais. O adolescente foi detido na última noite de segunda-feira (9), no município de Manacapuru, em Manaus. (Foto:Divulgação)

A criança está com 20 semanas gestacionais. O adolescente foi detido na última noite de segunda-feira, mas ainda não prestou depoimento, pois se automutilou após a denúncia. –

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, na noite de ontem, a avó da menina compareceu na delegacia para informar que a neta estava grávida. No hospital, a menina foi ouvida por uma equipe multidisciplinar do Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual (Savvis) e relatou o abuso sexual.

“Como o irmão também é menor de idade, ele irá responder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)’’, informou a delegada.Roberta ainda informou, que o suspeito não prestou depoimento até o momento, pois se automutilou ao ser denunciado pela vítima e foi internado em outra unidade médica.

A criança passou por atendimento psicológico e foi encaminhada para acompanhamento especializado no Instituto da Mulher, em Manaus. Caso seja comprovado o abuso sexual por parte do irmão, ele responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável e o procedimento encaminhado à Justiça.A delegada disse que irá investigar se há outras pessoas envolvidos no abuso.

Por:Redação Integrada com informações do Portal Holanda

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...