Discussão por R$ 50 termina com jovem morto a tiros

Ainda não há informações sobre qual unidade de saúde foi levado o pai da vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil e o corpo removido pelo Instituto Médico Legal (IML). (As informações são do portal A Crítica).

Segundo informações da família da vítima, um homem ainda não identificado teria ido cobrar a quantia de R$ 50 ao pai de Lucas e uma discussão teve início. O homem de 56 anos levou um tiro e Lucas teria ido tirar satisfação com o suspeito que baleou o pai. Ele, então, acabou sendo executado com pelo menos oito disparos de arma da fogo.

Uma discussão por causa de R$ 50 terminou com a morte de um jovem de 25 anos, identificado como Lucas Lopes, que foi executado com oito tiros. O caso aconteceu na Rua da Suframa, bairro Japiim, zona Sul de Manaus, na noite desta quinta-feira (22). O pai da vítima, de 56 anos, também foi baleado e está internado em um hospital.

Lucas Lopes foi executado com 8 tiros (Foto:Reprodução / Via A Crítica)

