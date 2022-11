Menina de 12 anos desaparece em Itaituba (PA)

Ana Vitória. Foto: Reprodução/Acervo Pessoal

A menor Ana Vitória dos Santos Silva, 12 anos, saiu de casa na tarde deste domingo (13), e até agora não voltou.

De acordo com informações repassadas as autoridades policiais, é que a menor teria fugido com o namorado, familiares foram até a residência do suposto namorado, mas a menor não foi encontrada.

Ainda de acordo com informações, Ana, saiu com uma mochila e algumas roupas.

Se você viu Ana Vitória entra em contato: (93) 99111-2595 (Com informações do Portal Plantão 24horas News).

Jornal Folha do Progresso em 16/11/2022/10:52:18

