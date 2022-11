Caixa Econômica abre inscrições para JOVEM APRENDIZ 2023: Veja como se inscrever, vagas e salários.

(Foto:Reprodução/Google) – Trabalhe como um jovem aprendiz caixa 2023 para sua primeira experiência profissional, assim você terá um currículo atraente. Através do programa Caixa Jovem Aprendiz 2023, você receberá um salário e benefícios.

A Caixa Econômica Federal é uma das maiores empresas do Brasil, se você é estudante e está em busca do primeiro emprego, seja um jovem estagiário do Banco do Brasil 2023. O estagiário menor caixa tem muitos direitos, além disso, o contrato de trabalho pode chegar a dois anos.

Na Caixa, você realizará atividades mais simples, mas necessárias para o bom funcionamento da empresa. Então faça um bom trabalho e siga as instruções da pessoa responsável por você.

Atividades que o estagiário realizará na empresa:

Organização do serviço, ou seja, manter o ranking de clientes pendentes;

Direcionamento de clientes em relação aos serviços realizados pela Caixa;

Organização de documentos;

Auxiliar os funcionários da Caixa nas atividades diárias da empresa.

Organize filas.

Faça telefonemas;

Fornecer distribuição de senhas;

fazer gravações em sistemas virtuais;

Outras funções básicas da empresa.

Regras e Aprendizado do Programa

Para saber se você tem direito ao programa, confira as regras.

Estar matriculado na escola, seja no ensino fundamental, médio ou EJA;

ter entre 15 e 17 anos;

A renda familiar deve ser de até 50% do salário mínimo;

Você tem uma grande história escolar e ótimas notas.

As regras para participação em um jovem estagiário são tão simples quanto você pode ver, mas elas são determinadas. Saiba que o fundo segue a L10097/2000, por isso só aprova os perfis dos jovens que atendem aos requisitos.

Quanto é o menor salário de um estagiário do fundo?

O salário mínimo em dinheiro do estagiário é determinado de acordo com a jornada de trabalho do empregado. No entanto, o salário é acompanhado de benefícios legais.

“§ 2º ao estagiário menor, a menos que haja uma exigência mais adequada, o salário mínimo por hora deve ser garantido.” (AC)

Os benefícios do estagiário são:

FGTS;

Voucher de transferência;

Contrato de trabalho de até dois anos (24 meses);

Licença remunerada;

salário 13;

Ajuda alimentar.

Atenção: o salário é determinado de acordo com o valor do salário atual, ou seja, varia de ano para ano.

Número de vagas disponíveis

As vagas para estagiário da Caixa variam de acordo com as necessidades das unidades da Caixa, mas sabem que a demanda é alta, por isso estão esgotadas rapidamente.

Fique ligado no portal do CIEE em sua área para que você não perca a oportunidade. Quando as vagas estiverem disponíveis, inscreva-se online e anexe o currículo. Boa sorte!

Como se cadastrar no Jovem Aprendiz Caixa ?

Participe do Fundo de Inscrição para Jovens Estagiários 2023 para conquistar a vaga exigida e enriquecer seu currículo com essa experiência. As inscrições são feitas online.

Dica: Verifique a velocidade da Internet porque uma conexão instável irá dificultar o processo ou interrompê-lo.

Você pode se cadastrar no portal do CIEE em seu estado, nesse caso, você pode acessar o portal e clicar na opção de acesso. Agora, procure o emprego de estagiária da Caixa Econômica. Se você encontrar a vaga necessária, você deve preencher os campos de inscrição conforme necessário e anexar seu CURRÍCULO.

Atenção: é muito importante que o jovem tenha um ótimo currículo, afinal será seu cartão de visita para a empresa. Invista em um currículo atualizado, para que você possa ficar à frente de seus concorrentes.

Nota: Você precisará de uma carta de apresentação no momento em que for chamado! Clique aqui e baixe o modelo para preenchê-lo. (Com informações da Equipe Rede Brasil Oficial).

Jornal Folha do Progresso em 16/11/2022/10:56:43

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...