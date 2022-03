MENINA PEDE SOCORRO À MÃE POR WHATSAPP APÓS SER ESTUPRADA PELO PAI

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O pai, que não teve o nome revelado, tem 34 anos e segundo consta no Boletim de Ocorrência, a mãe estava no trabalho quando a filha lhe enviou as mensagens. Ela retornou para casa e acionou a Polícia para realizar a denúncia.

(Foto:© Fornecido por IstoÉ) – De acordo com informações do Jornal “O Tempo”, a criança encaminhou à mãe uma mensagem de WhatsApp denunciando o estupro sofrido pelo pai na terça-feira (07), e que os abusos já vinham acontecendo desde que ela tinha 09 anos.

