Servidor público é assassinado a tiros em posto de gasolina de Tucuruí

O momento em que Edison Caldas Viana (bermuda branca e camisa preta) atira em José Roberval (bermuda preta e camisa azul) (Foto:Reprodução do site Confirma Notícia)

O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (10)

De acordo com a Polícia Civil no município de Tucuruí, região sudeste do Pará, o servidor público municipal assassinado com disparos de arma de fogo em um posto de combustível é José Roberval Carvalho de Souza. (As informações são do site Conforma Notícia).

O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (10), no bairro São José. Pelo menos, um mototaxista, funcionários do posto e um outro motoqueiro, cliente do estabelecimento, testemunharam o homicídio, cujo autor, Edilson Caldas Viana, foi preso e está à disposição da Justiça.

Pela imagem feita por uma câmera de segurança de um estabelecimento próximo ao posto de combustível, se entende que os dois homens já tinham alguma rixa anterior. Isso porque nada acontece dentro do posto que pudesse resultar na morte do servidor municipal.

No vídeo é possível ver o exato momento em que o servidor público já está no posto sobre uma motocicleta quando o ciclista, Edilson Viana, chega em uma bicicleta. Ao ver o ciclista chegando, o servidor sai da moto e vai tomar satisfação com o ciclista, que, de início, nem levanta da bicicleta, o servidor se afasta, vira de costas e tudo parece que vai terminar como uma discussão banal; no entanto, o ciclista parece falar algo que provoca o retorno do servidor, que de novo parte para cima dele.

Em seguida, o ciclista Edilson Vina solta a bicicleta no chão, saca uma arma do cós do short e dispara contra o servidor, que está em pé bem na sua frente. José parece não sentir o tiro. Ele passa a mão sobre o peito e sai correndo enquanto o ciclista dispara, mais uma vez, na direção dele que agora corre e some do vídeo, dobrando o posto.

Nas imagens, ainda se vê,o ciclista guardando a arma de novo sob o calção e saindo do local pedalando. Nesse momento, o posto parece vazio, pois que todos que antes estavam no local correram para se proteger da violenta confusão que acabou em morte e prisão.

O servidor José foi levado para o Hospital Regional de Tucuruí, mas não resistiu aos ferimentos à bala e morreu pouco tempo depois. Já Edilson Caldas Viana foi preso em flagrante. A polícia o encontrou na casa dele. O homem ainda resistiu a prisão e teria usado a mãe como escudo para se esquivar dos policiais, mas nada adiantou. Ele foi imobilizado e apresentado na Delegacia de Polícia Civil, em Tucuruí, para os procedimentos de praxe.

Até então, não há informações sobre a motivação da discussão entre os dois homens. O revólver usado no homicídio tem calibre 22.

