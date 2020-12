TIM expande cobertura 5G DSS para 12 cidades no Brasil

Mais clientes da operadora poderão ter nova experiência de conectividade na rede móvel que evoluirá com a chegada do 5G

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020 – A TIM anunciou nesta quarta-feira (16) a expansão da cobertura 5G DSS para 12 cidades brasileiras. A partir deste mês, clientes da operadora em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba

poderão ter acesso, sem custos adicionais, a uma nova experiência de conectividade com o 5G DSS (ativação da tecnologia 5G sobre as frequências atuais 4G), que evoluirá com a chegada do 5G no Brasil após o leilão de frequências previsto para 2021.

Até março, a expansão englobará ainda pontos em Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, Belém, Campinas, Santos e Florianópolis.

Em cada uma das cidades, as áreas de cobertura englobam alguns dos mais relevantes marcos, como o Esplanada dos Ministérios (Brasília), o Circuito Barra Ondina em Salvador, o Parque do Ibirapuera e a Avenida Paulista, em São Paulo e o Parque dos Patins, no Rio de Janeiro. Ao todo, serão dezenas de pontos distribuídos pelos municípios.

A ativação da rede 5G DSS faz parte da estratégia da companhia, iniciada no ano passado com os testes pioneiros do 5G no Brasil, de proporcionar desde já aos clientes uma experiência diferenciada, que evoluirá muito com a chegada revolucionária do 5G no país .

“Em outubro, a TIM saiu na frente ao iniciar um piloto inédito com clientes em Bento Gonçalves (RS), Três Lagoas (MS) e Itajubá (MG) de um novo serviço já com equipamentos 5G para testarem a banda larga residencial de altas velocidades através da rede móvel com a tecnologia FWA.

Os resultados estão sendo extremamente positivos, confirmando que estamos no caminho certo. Vamos continuar ampliando a cobertura 5G DSS até a chegada do 5G de verdade. A TIM está pronta para toda essa revolução e vamos assumir o protagonismo no 5G assim como fizemos no 4G”, anuncia Leonardo Capdeville, CTIO da TIM Brasil

