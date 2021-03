Menino de 12 anos é sequestrado, abusado, baleado e jogado na rua

Homem na bicicleta ajudou o menino e chamou o serviço de emergência (Foto:Reprodução)

Polícia de Miami está caçando suspeito pelo crime, que estava em um sedã

Um menino de 12 anos foi agredido sexualmente e baleado em uma rua de Miami, nos Estados Unidos, na madrugada de sábado.

A criança estava andando na área de Brownsville da cidade por volta das 2h da manhã quando foi repentinamente forçada a entrar em um carro preto.O suspeito que dirigia o veículo percorreu apenas uma curta distância antes de agredir sexualmente o menino, atirando nele e fugindo, segundo o Departamento de Polícia de Miami-Dade.

Logo em seguida, o jovem foi encontrado por um homem que andava de bicicleta próximo ao local onde o menino foi despejado.

Um homem que andava de bicicleta perto da cena do crime disse a uma estação de notícias local que parou para ajudar o menino depois de ouvi-lo gritar.“Ele estava gritando. ‘alguém me ajude, por favor’”, disse o homem.“Eu o levei para uma loja enquanto chamava a polícia. Ele estava consciente, caiu na calçada e disse que havia levado um tiro.”Imagens de vigilância mostram o menino sangrando na cabeça e tropeçando antes de desabar no chão.

Um segundo transeunte também parou para ajudá-lo a beber água e uma toalha.A polícia e os paramédicos logo chegaram ao local junto com uma ambulância para levar a criança ao hospital que estava em estado crítico.

As autoridades estavam procurando por um homem alto com cabelo comprido e encaracolado e um sedã preto de quatro portas. Dizem que precisam da ajuda do público para encontrar o suspeito.

