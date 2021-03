Enem: Universidade de Coimbra facilita ingresso de brasileiros em seu processo seletivo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Neste ano, a Universidade de Coimbra inseriu um novo curso em sua grade, o de Direito Luso-Brasileiro. O processo seletivo 2021/2022 já está aberto, de acordo com o cronograma, e os interessados têm até o dia 15 de abril para se candidatar na 1ª fase. Os resultados serão divulgados em 26 de abril e a matrícula deve ser realizada entre 13 e 20 de maio. A seletiva ainda conta com mais três fases independentes de candidatura.

Desde 2014 existe um acordo entre os governos brasileiro e português por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que viabiliza o ingresso de brasileiros aos cursos de graduação em universidades de Portugal, utilizando, apenas, a nota do Enem.

Estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) podem usar o resultado da avaliação para pleitear vaga em uma das 50 universidades de Portugal parceiras do programa. Dentre elas, está a conceituada Universidade de Coimbra (UC) que ampliou de três para cinco anos o tempo para o candidato utilizar a nota do Enem em seu processo seletivo.

