Aberta a segunda enquete para escolher artistas que participarão do Pará Live

O evento é realizado em parceria com a Cavalléro Produtora e seguirá todos os protocolos de segurança em relação à pandemia quando forem realizadas as apresentações. O cachê dos artistas e a produção serão todos custeados pelo projeto.

Durante o período de votação, o público vai escolher nos comentários da postagem o seu artista favorito citando apenas um dos quatro. Será contabilizado um comentário por usuário e as enquetes encerram sempre às 12h. Só valem os comentários do post original da página do Facebook e Instagram da Equatorial Pará, sendo ignorados comentários em posts compartilhados por terceiros.

Na segunda enquete, que ficará disponível desta segunda-feira (29) até quarta-feira (31), estão participando os artistas Ruth Costa, Gigi Furtado, Jade Lima e Alba Mariah. Os dois artistas que forem mais citados nos comentários serão os escolhidos. Ao todo, seis artistas vão ser selecionados para participar desta edição do Webprograma, que será transmitido na fanpage da Equatorial, no Facebook.

