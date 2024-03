(Foto: Reprodução)- O garoto estava mexendo no celular quando notou a presença do animal na sala.

O pequeno indiano IMohit Ahire, de 12 anos, estava sozinho em um salão de festas, local onde seu pai trabalha como segurança, no momento em que foi surpreendido por um leopardo. Ao notar a presença do animal, o menino conseguiu escapar rapidamente da sala. O caso aconteu esta semana na Índia.

Com a ação rápida, Ahire prendeu o leopardo na sala. Em seguida, funcionários do serviço florestal foram acionados para levar o animal de volta à floresta.

Menino de 12 anos prende leopardo em escritório, na Índia; vídeo.

Leia mais: https://t.co/eQ7sX3gjBZ pic.twitter.com/RWw5QZnHip — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 8, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/03/2024/10:32:10



