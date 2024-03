Morre criador de ‘Dragon Ball’, Akira Toriyama, aos 68 anos

(Foto: Gshow)– Morte do autor japonês de mangá foi confirmada nesta madrugada (8). Toriyama escreveu diversos animes e mangás, e marcou gerações com Dragon Ball.

Nesta sexta-feira (8), foi confirmada a morte de Akira Toriyama, de 68 anos, criador do anime e do mangá mundialmente famoso, Dragon Ball. O falecimento do artista ocorreu no dia 1º de março, mas foi confirmada apenas nesta madrugada pelos estúdios ligados ao autor japonês.

Por meio de um comunicado publicado no site de Dragon Ball, assessores informaram que a morte de Toriyama foi provocada por um hematoma subdural, que é quando ocorre um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. “Lamentamos profundamente que ele ainda tivesse vários trabalhos em andamento com grande entusiasmo. Além disso, ele teria muito mais a realizar”, diz a nota.

Um dos maiores autores de mangá japonês

Akira Toiriyama nasceu em 1955 e começou a se interessar pelos mangás ainda cirança. Em entrevista ao site Stormpages, ele afirmou que sempre gostou de desenhar e que seus colegas de escola foram os primeiros leitores de suas histórias.

“Quando eu era pequeno, não tínhamos tantas formas de entretenimento como hoje, então todos nós desenhávamos. Na escola primária, todos desenhávamos mangás ou personagens animados e os mostrávamos uns aos outros.”Toiriyama lançou seu primeiro mangá profissional no fim da década de 1970. Isso aconteceu após uma das principais editoras de mangás do Japão ver o trabalho do artista em um concurso de novos talentos. Dr. Slump foi o primeiro sucesso global, na década de 1980. O mangá conta a história de uma jovem androide que tinha superpoderes.

Dragon Ball e o sucesso mundial

Dragon Ball apareceu pela primeira vez em 1984, na revista Weekly Shonen Jump. A série conta a história de um garoto chamado Son Goku, que tem rabo de macaco e se junta a outros personagens em busca pelas esferas do dragão que realiza desejos.Dragon Ball Z foi uma das sequências mais bem sucedidas da saga que, em formato de anime, foi transmitido em mais de 80 países, incluindo o Brasil.

Em 2001, Dragon Ball Z se tornou a atração mais assistida do canal norte-americano Cartoon Network, voltado para a transmissão de desenhos animados. O termo “dragonball” também chegou a ser um dos mais buscados na internet.

O fenômeno criou uma geração de crianças e jovens apaixonados por mangás ao redor do mundo. De lá para cá, foram produzidos mais de 20 filmes da franquia e 50 videogames baseados nos personagens criados por Toriyama.”Ainda me pergunto por que a história ficou tão popular,” disse o criador em entrevista para a revista Shounen Weekly, em 2018. “Realmente não faz sentido para mim.”

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/03/2024/10:20:00



O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...