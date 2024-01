Menino de 2 anos comemora aniversário com bolo e docinhos de areia e comove internautas

Após projeto social divulgar imagens, menino ganhou festinha com bolo de verdade. Mãe solo vive com 3 filhos em casa de um cômodo e sem banheiro; renda vem de auxílios federais.

Maxsuel Ferreira, de 2 anos, batia palmas feliz e cantava empolgado os parabéns com seus amiguinhos no dia do seu aniversário, comemorado no sábado (13), em Barras, Norte do Piauí. A cena foi gravada em vídeo, publicada nas redes sociais e comoveu quem assistiu.

Sem a mãe ter como fazer uma festinha, crianças da vizinhança se uniram para fazer um bolo e docinhos de areia. O importante era não deixar de comemorar mais um ano de vida do menino.

A mãe de Suel, como é chamado o pequeno, é Maria Lucineide Ferreira. Ela contou ao g1 que quando os amiguinhos do filho souberam que era aniversário dele, fizeram questão de celebrar. Uma criança começou a enrolar os “docinhos” e outras se dedicaram a decorar o “bolo”.

“Eu fiz fotos, vídeos, pra guardar de recordação. Eu não tinha como comprar [um bolo], mas ele teve a festinha dele, teve o bolinho dele. Ainda que não fosse de verdade”, disse.

Além do pequeno, Neide tem mais dois filhos: Nicole, de um mês, e Alexa, de quatro anos. Ela se separou do pai da filha mais nova há cerca de um ano e hoje vive sozinha com as crianças em uma casa de apenas um cômodo, sem banheiro, no bairro Invasão, na cidade de Barras.

Sem poder trabalhar, por estar com uma filha recém-nascida, a renda vem apenas de auxílios do governo federal. Ela dava aulas de reforço antes de ter a filha mais nova e espera em breve voltar a trabalhar.

Neide disse que sonha em poder oferecer melhores condições de vida aos filhos. Enquanto isso, precisa de forma mais urgente de material escolar para Suel e Alexa.

“O sonho eu tenho de dar uma casa pra eles, as pessoas disseram que vão me ajudar, estamos esperando. Mas eu queria muito também uma cama, guarda-roupa, para guardar as coisinhas deles. Hoje eu tenho o berço da bebê e um colchão, muito velhinho. Mas queria que eles tivessem uma cama pra dormir”, contou a mãe.

Comoção e mobilização

Amanda Paes, do projeto Mundo Colorido, contou ao g1 que as imagens chegaram até ela depois que os vizinhos souberam da comemoração. O grupo voluntário, que auxilia pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade de Barras, resolveu publicar as imagens. Choveram comentários comovidos e muita gente se ofereceu para ajudar.

“Quero doar um bolo pra ele!”, disse uma seguidora. “Tenho muitos brinquedos para doar”, comentou outra pessoa.

O menino já teve uma pequena festinha realizada por amigos e conhecidos que souberam da história, mas mais gente ainda quer ajudar e ele deve ganhar outras comemorações. O grupo também contou que está mobilizado para ajudar a mãe em outras necessidades. A concentração de ajudas à família acontece por meio das redes sociais do projeto.

