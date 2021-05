Menino de 3 anos morre queimado após jogar gasolina em fogão a lenha

A família usava o fogão a lenha por ter acabado o gás de cozinha – (Foto:Reprodução / MSTodoDia)

Um menino de 3 anos teve queimaduras graves que a levaram à morte após jogar gasolina em um fogão a gás, na fazenda onde morava com a família, em Costa Rica (MS). O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (5).

A criança chegou a dar entrada em uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu. A polícia foi acionada após a morte do menino.

A mãe da vítima contou à polícia que o gás havia acabado e então passou a utilizar o fogão a lenha para cozinhar. Ela utilizava uma garrafa com gasolina para acender o fogão. A mulher contou, ainda, que não estava perto da criança no momento do acidente.

Com a garrafa de gasolina nas mãos, o menino teria jogado o líquido altamente inflamável no fogão a lenha e acabou derramando em sua roupa. As chamas tomaram o corpo da criança. Seu irmão mais velho foi quem viu e chamou a mãe para socorrer.

A mulher tentou apagar o fogo e ainda jogou água no filho antes de levar a criança ao hospital. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Com informações do portal Campo Grande News

