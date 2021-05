Mulher mata o marido a facadas após agressão em Marabá

O casal se desentendeu após sair de um bar | Foto:Reprodução

Um relacionamento de sete anos entre um homem e uma mulher encontrou seu fim após o casal se desentender durante um momento de descontração em um bar gerido pela amiga da vítima em Marabá, sudeste paraense.

Maria Aparecida e Wanderson Ribeiro voltavam para casa quando engataram em uma discussão. Segundo a suspeita, em depoimento aos policiais, Wanderson teria desferido um soco em seu rosto, o que a fez voltar até o estabelecimento, pegar uma faca e aplicar diversos golpes contra o companheiro.

“Ela chegou correndo, dizendo que tinha esfaqueado ele e falou que a polícia ia pegar ela aqui”, contou Werica Ribeiro, irmã da vítima e proprietária do bar, onde o casal estava pouco antes do crime. Wanderson ainda recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu.



Werica contou que a relação do irmão com a suspeita era conturbada e que já tentou matar o marido em outra ocasião. “Teve uma vez que ela chegou a atingir ele com sete facadas, mas ele com muito cuidado conseguiu resistir. A gente falava direto, ela vai te matar, a gente o avisava, mas ele não deu ouvidos”, lamentou.

Maria foi presa na casa da cunhada por uma equipe da Polícia Militar, no bairro Araguaia. Visivelmente embriagada e na companhia da filha do casal, de apenas dois anos, ela foi conduzida à 21ª Seccional de Polícia, sendo presa em flagrante por homicídio.

