Menino de 6 anos mantido em jaula por pai é resgatado no DF

Após briga com mulher, homem espancou filho com um pedaço de fio. Pai foi preso em flagrante e o garoto foi entregue a uma tia

A Polícia Militar do DF resgatou, no domingo (14), uma criança mantida em uma jaula na caçamba de um veículo pelo pai. O menino de seis anos foi espancado após uma briga e deixado em um carro usado para transportar reciclados. O pai, 31 anos foi preso em flagrante.

A criança foi encontrada pela polícia presa nas grades da caçamba de uma pick-up na chuva com marcas de espancamento e sem roupa. De acordo com a Polícia Militar, o menino foi abandonado pelo próprio pai. Em contato com testemunhas, os agentes foram informados que o homem brigou com a mulher, de 27 anos, e depois espancou o filho com um pedaço de fio.

Em seguida, o homem arrastou a criança pelo chão e a deixou no veículo, utilizado para transportar materiais reciclados. De acordo com a Polícia Militar, o local em que o garoto estava era sujo e semelhante a uma jaula.

Segundo o relato dos agente do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão (GTOP 35) o menino foi encontrado com frio e sem camisa. Nesse momento, os policiais deram uma camisa para protegê-lo e o retiram do local.

O homem foi preso em flagrante e levado à delegacia para a 1ª delegacia de polícia na Asa Sul. De acordo com a polícia, ele foi recolhido e levado para a carceragem da Polícia Civil por não ter pago a fiança. O garoto foi entregue a uma tia que assumiu os cuidados pela criança.

