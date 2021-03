Pai de santo é morto a tiros por pai de iniciado em centro de umbanda em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo boletim de ocorrência, o suspeito invadiu o local para buscar seu filho, que era frequentador do local e iniciava os estudos na religião. Ele encontrou o pai de santo Vittor e efetuou vários disparos de arma. Também se deparou com outro rapaz, de 21 anos, e também atirou contra ele.

You May Also Like