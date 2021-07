Menino de dois anos tem couro cabeludo arrancado por cachorro em Santarém

(Foto:Reprodução) – Dono do animal foi identificado, prestou depoimento e aguarda a conclusão dos procedimentos em liberdade

Um menino de apenas dois anos teve parte do couro cabeludo arrancado após ser atacado por um cachorro sem raça definida (o popular “vira-lata”) em frente de sua casa, na Rua Angélica, esquina com a rua Quixadá, no bairro Esperança, em Santarém, Baixo Amazonas paraense.

Segundo informações da mãe do menino Davi, Karina Paixão, ele estava brincando com as primas e outras crianças na frente de casa quando o animal do vizinho fugiu do quintal e o atacou ferozmente. Depois de socorrer a vítima, os parentes e outros moradores da rua ficaram revoltados com o ataque e o 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) teve de ser acionado para mediar o conflito.

Revoltada, Karina Paixão fez um post nas redes sociais para cobrar das autoridades uma resposta para o caso. Em entrevista a O Liberal, ela disse que essa não é a primeira vez que o animal causa pânico na rua onde ela mora.

“O dono é totalmente irresponsável, pois o animal dele está acostumado a se soltar e sair mordendo as pessoas na rua. Isso é irresponsabilidade de quem cria, e não sabe criar. Ele já chegou até mesmo a atacar uma cachorrinha uma outra vez”, diz a estudante universitária, que também ficou ferida ao lutar com o cachorro para salvar seu filho.

A criança foi conduzida às pressas para o Pronto Socorro Municipal (PSM) em um carro particular e deve ser transferida o Hospital Regional do Baixo Amazonas, devido à gravidade dos ferimentos. Ainda segundo a mãe, ele deve passar por cirurgia plástica para corrigir o grave ferimento que desfigurou a cabeça do menino.

Em nota, a Polícia Civil, por meio da Seccional Urbana de Santarém, informou que instaurou um Inquérito Policial para apurar o crime de Lesão Corporal Culposa ocorrido na última terça-feira (13). “A criança foi socorrida e permanece recebendo tratamento médico. O dono do animal foi identificado, prestou depoimento e aguarda a conclusão dos procedimentos em liberdade. As investigações continuam para apurar todos os elementos do caso”, diz o comunicado.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...