Em Humaitá (AM), prefeito, vice, vereadores e garimpeiros são presos

Segundo a PF, eles são suspeitos de incendiar prédios do Ibama e do Instituto Chico Mendes, em outubro de 2017.

Cento e vinte policiais federais cumpriram mandados judiciais na cidade de Humaitá, no Amazonas, na investigação de ataques a prédios públicos, e prenderam o prefeito e o vice-prefeito.

A cidade de Humaitá amanheceu cheia de carros da Polícia Federal nesta terça-feira (27).

Foram presos o prefeito, o vice-prefeito, quatro vereadores da cidade e quatro garimpeiros. Todos foram levados para a sede da Polícia Federal em Porto Velho, onde prestaram depoimentos. Três pessoas estão foragidas.

De acordo com as investigações, todos são suspeitos de incendiar prédios do Ibama e do Instituto Chico Mendes, em outubro de 2017. Dezenas de veículos e barcos de fiscalização também foram atacados.

A Polícia Federal afirma que foi uma represália ao combate do garimpo ilegal de ouro em área de proteção no Rio Madeira e usou imagens de celulares apreendidos durante a investigação.

Num dos vídeos, o prefeito Herivâneo Vieira de Oliveira (PROS), aparece, segundo as investigações, apoiando os garimpeiros ilegais.

“Eu sou a favor de vocês, eu aqui como prefeito mais dez vereadores, para brigar por vocês”.

Outro vídeo, segundo a polícia, seria uma comemoração depois da destruição dos prédios públicos.

“O prefeito está pagando cerveja para o pessoal que está tacando fogo”.

A Polícia Federal comentou a operação desta terça.

“Isso é uma resposta para aquelas pessoas, incluindo os agentes públicos, que teriam a responsabilidade de evitar isso aí, mas que fomentaram essa prática. Para que coloque ordem na região e que os demais órgãos possam retomar as fiscalizações”, disse Caio Rodrigo Pellim, superintendente da Policia Federal em Roraima.

De acordo com a perícia, o prejuízo é de mais de R$ 1,1 milhão.

O que dizem os citados:

A Prefeitura de Humaitá afirmou que vai se manifestar quanto tiver conhecimento de todos os fatos.

A equipe do JN não conseguiu contato com os advogados do vice-prefeito Rademacker Chaves (PSD) e do prefeito Herivâneo Oliveira.

Por JN Jornal Nacional

