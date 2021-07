Preço do feijão tem leve recuo no mês, mas acumula alta de 9% no primeiro semestre

No mês de junho, o feijão estava sendo comercializado em média a R$ 7,38, na capital paraense – (Foto:Everaldo Nascimento)

Um dos principais itens da cesta básica dos brasileiros, o feijão vem apresentando variação constante de preços nos supermercados de Belém. Depois de chegar a custar, em média, R$ 8,42, na capital paraense, ele hoje está sendo comercializado ao preço médio de R$ 7,38 – ou seja, 12,3% a menos. Mas o produto já esteve bem mais barato no último ano. Em dezembro, por exemplo, era vendido por cerca de R$ 6,77, o que demonstra um aumento de 9% do final do ano passado até hoje.

Os números são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), que levanta semanalmente o preço do quilo do feijão carioquinha, jalo e o cavalo em supermercados do município.

Conforme o levantamento, a trajetória do preço do kg do feijão no primeiro semestre deste ano (janeiro a junho) não foi uniforme. Em dezembro do ano passado, por exemplo, o produto foi comercializado em média nos supermercados de Belém a R$ 6,77. No inicio deste ano (janeiro) já custava, em média, R$ 7,39. No mês seguinte, fevereiro, foi comercializado em média a R$ 7,40. Em março já estava R$ 7,48; No mês de abril, o preço médio subiu para R$ 7,53 e, em maio, ficou em R$ 7,54.

No mês de junho, o feijão estava sendo comercializado em média a R$ 7,38, na capital paraense. Com isso, o quilo do produto queda de preço de 2,12%, na comparação com maio, e de 12,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Entretanto, fechou o primeiro semestre deste ano com uma alta acumulada de 9,01%.

O Liberal

