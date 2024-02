‘Meninos do agro’: 11 pessoas são presas por desvio e adulteração de grãos no Pará

Prisões ocorreram em Itaituba, sudoeste do PA. — Foto: Ascom PC-PA

Investigações apontaram que as práticas criminosas causaram um prejuízo estimado de R$ 2 milhões a transportadoras.

Um grupo de 11 pessoas foi preso no Pará durante a operação policial ‘Meninos do agro’. Segundo as investigações, os envolvidos faziam parte de um grupo criminoso que desviava e adulterava cargas de grãos.

Além das prisões, que ocorreram em Itaituba, no sudoeste do estado, também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, de acordo com a PC.

A ação foi executada na última semana, por meio das delegacias de Itaituba, Trairão, Placas e Rurópolis, e contou com o apoio de 17 policiais rodoviários federais.

Os agentes relataram que os investigados agiam por meio de um esquema de fraudes, onde a classificação dos grãos, especialmente de milho e soja, eram alteradas, fazendo com que eles fossem liberados para a venda.

Segundo a PRF, os envolvidos “realizavam o carregamento dos grãos destinados à exportação e, em determinado ponto da rota, estacionavam o caminhão para descarregar uma parte da carga de qualidade, substituindo por grãos deteriorados, os quais não possuem utilidade sequer para a produção de ração”.

“Funcionários de empresas de dentro do Porto de Miritituba permitiam a entrada desses grãos avariados após serem pagos indevidamente”, completou a PC.

A PRF ainda disse que as notas fiscais usadas eram válidas e o agendamento no porto estava correto, mas uma parte da carga é considerada inadequada, sendo essencialmente “lixo”.

As investigações, que duraram seis meses, apontaram ainda que funcionários e ex-funcionários da hidrovia, bem como motoristas de caminhões, faziam parte do esquema criminoso.

