Concurso PM PA divulga novos resultados da prova de Oficial

Foram disponibilizados nesta sexta-feira, 26 de janeiro, os resultados definitivos da prova objetiva e o resultado preliminar da prova discursiva para o cargo de Oficial do concurso público da Polícia Militar do Pará (PM PA).

Os candidatos podem interpor recurso contra as notas das 10h do dia 29 de janeiro às 18h de 2 de fevereiro. O processo para revisão será aceito em sistema específico no site do Cebraspe.

O edital de resultado final da prova discursiva, de convocação para a avaliação psicológica e de convocação para a investigação de antecedentes pessoais será publicado na data provável de 23 de fevereiro.

Sobre o concurso PM PA para Oficial

São ofertadas 440 vagas no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará. O aluno recebe remuneração de R$ 5.728,08 e na condição de Aspirante o valor é de R$ 5.896,56. Já enquanto 2º Tenente, o salário é de R$ 9.401,07.

Valendo 100,00 pontos, as provas objetivas foram compostas por 60 questões, de caráter eliminatório e classificatório. Foi reprovado o candidato que se enquadrou em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obteve nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

b) obteve nota inferior a 40,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2.

