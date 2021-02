Menor é apreendido pela Policia Militar em flagrante por trafico de drogas em Novo Progresso

NOVO PROGRESSO – MENOR INFRATOR É APREENDIDO PELA PM EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS.

A polícia Militar de Novo Progresso, apresentou por volta das 05h00min, de hoje (19/02) o adolescente identificado com as iniciais “L. U. M. D. S.) de 17 anos de idade, por acusação de tráfico de drogas.

Que por volta das 04h00min, a polícia Militar em rondas, avistaram o menor infrator, em atitude suspeita, em via pública no Bairro Jardim Santarém, neste município; segundo os policiais o menor tentou adentrar em uma área de mata, próximo a residência a qual o mesmo reside, sendo apreendido logo em seguida.

Em posse do menor foi encontrado e apreendido os seguintes: aproximadamente 8,6 gramas de substância análoga à maconha (Skank); o valor de R$ 14,00 reais em cédulas trocadas. O menor informou aos policiais que lucraria R$ 250,00 reais pela venda da droga.

A maconha apreendida em posse do menor de idade, sendo SKANK é considerada a supermaconha. Logo em seguida os polícias apresentaram na delegacia delegacia de Polícia Civil o menor junto ao material apreendido, sendo lavrado os procedimentos legais e cabíveis contra o menor.

Reportagem: Jailson Rosa para o Jornal Folha do Progresso

Foto: Jailson Rosa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...