Caminhoneiros se arriscam em trecho de 150 metros para chegar ao porto de Miritituba- Vídeo

(Foto:Reprodução) – Um trecho que liga o final da pavimentação da BR-230, que dá acesso ao porto de Miritituba vem causando transtorno aos motoristas que se arriscam para trafegar 150 metros sem pavimentação.

A burocracia gigantesca que emperra o desenvolvimento do País em praticamente todas as áreas, atribuída candidamente a um suposto “Custo Brasil”, responsável – entre outras coisas – pelas dificuldades nas operações de comércio exterior, também causa problemas operacionais no Porto de Miritituba em Itaituba oeste do estado do Pará, onde a falta de logística dificulta e infernizam a vida de quem precisa transportar mercadorias através daquele porto.

Motorista foi filmado no acesso “Foi por Pouco” Assista;

A movimentação no local é intensa, a maior parte da safra do Mato grosso é transportada pelo porto de MIritituba e os pátios das empresas estão cheios no aguardo para descarregar. Segundo o empresário Adelar Belling que faz transporte no trecho são mais de 10 mil caminhões a espera do desembarque diariamente.

Vejam Fotos

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

