Jet-ski oferece riscos a banhistas na prainha em Novo Progresso

O domingo de sol deixou a Praia no Rio Jamanxim , em Novo Progresso, tomada não só por banhistas, mas também por jet-skis. Como mostra a leitor, uma embarcação ao meio de banhistas, descumprindo a lei, que fixa em 50 metros da costa a distância para o tráfego. Com isso, quem estava na água foi obrigado a sair e redobrar a atenção para evitar acidentes.

Um homem que utilizava um jet-ski por pouco não causou um acidente neste ultimo fim de semana na praia de Novo Progresso, realizando manobras radical próximo aos banhistas. O caso mobilizou banhistas e gerou muito tumulto no local.

Segundo relatos, o homem ficou girando com o jet-ski às margens da praia (entre banhistas), mesmo sendo proibido. “Ele perdeu a noção de espaço e por pouco não atropelou”, disse uma testemunha. Havia muitas crianças no local.

De acordo com a legislação, embarcações movidas a motor podem se aproximar da areia para embarque e desembarque, mas devem estar numa posição perpendicular à praia e numa velocidade de três nós, o que equivale a uma pessoa caminhando.

A denuncia será encaminhada para Capitania dos Portos , que deverá apurar a denúncia através das fotos e videos enviadas pelo leitor. As Normas da Autoridade Marítima estabelecem que as embarcações sem instalações sanitárias – como o caso dos jet skis – que circulam perto das encostas devem respeitar o limite de 50 metros de distância , preservando, assim, a segurança física de banhistas. Quando se identifica uma irregularidade, o responsável é notificado e autuado, podendo perder a habilitação, ter seu jet-ski apreendido e receber uma multa que pode variar de R$ 40 a R$ 3.200.

Em casos semelhantes, as irregularidades podem ser denunciadas pelo telefone da Capitania dos Portos de Santarém (93) (93) 3522-2870 ou o e-mail da ouvidoria: E-mail: cfs.secom@marinha.mil.br

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2023/06:25:27

