Messi decide, e Argentina vence em casa nas Eliminatórias

Em noite econômica, Messi abre as eliminatórias com gol de falta e vitória da Argentina. |Foto:Reproducão

Confira algumas imagens de como foi a estreia com vitória da Argentina por 1 a 0, gol de Messi, sobre o Equador nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

No Monumental de Núñez, a Argentina sofreu, mas derrotou o Equador por 1 a 0. Lionel Messi, de falta, anotou o único gol do jogo.

Na próxima rodada, a alviceleste mede forças com a Bolívia, em La Paz. O Equador encara o Uruguai, em casa.

O jogo

A Argentina iniciou o duelo em cima do Equador, mas o volume de jogo não foi suficiente para quebrar a marcação do adversário. Com um troca de passes mais veloz, a albiceleste até assustou em chute de Messi, que passou rente ao poste.

Apesar da superioridade argentina, quase nada era criado. O Equador, com uma postura mais defensiva, tentou surpreender com Enner Valencia e viu Dibu Martínez defender a finalização.

No último lance da etapa inicial, Lautaro Martínez recebeu cruzamento e desviou. A bola explodiu na trave e a zaga equatoriana afastou.

Na etapa final a Argentina se lançou o campo ofensivo e, na base do abafa, tentou o seu gol a todo custo. Na melhor chance, Tagliafico ficou com a chance de finalizar da entrada da área e o seu chute triscou a trave.

Quando jogo ganhava tons de drama argentino, Lionel Messi, sempre ele, apareceu para resolver a situação. Em cobrança de falta, o camisa 10 bateu com muita categoria e deu o alívio ao seu torcedor.

Com a vantagem, a Argentina teve mais espaço no campo ofensivo, porém não foi tão eficaz para aproveitar as oportunidades.

Fonte: Ronald Sales e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2023/09:47:00

