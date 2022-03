‘Meu casamento continua’, diz personal trainer que espancou morador de rua

O personal trainer Eduardo Alves, 31, afirmou que seu casamento continua após ele flagrar a esposa, de 33 anos, dentro de um carro estacionado com um morador de rua. Para ele, a mulher teve um surto e “estava em transe”, sem ter consciência do que estava fazendo. (A informação é do UOL)

“Meu casamento continua. Tenho certeza disso, eu conheço a pessoa que eu convivi, que eu convivo, no caso. Volto a te explicar, são três anos (de relacionamento), eu a conheço, não é da índole dela”, disse Alves, em entrevista para o Metrópoles.

A declaração sobre o casamento ocorreu no final da entrevista. Porém, minutos antes, o personal afirmou que não era o momento certo para discutir isso. “A questão do meu casamento não é o momento de estar tomando nenhuma decisão, tem que continuar toda essa questão, de amparar ela, porque até eu mesmo tenho confiança nela.”

No dia do incidente, o personal diz que havia combinado com a esposa de sair com as crianças, mas ela não compareceu. Ele estranhou a demora e foi até o último local que sabia que a companheira havia ido. Ao chegar lá, se deparou com o carro estacionado e a mulher e o morador de rua “pelados”.

O personal reconhece que “surtou”, porém, disse que o “único objetivo era preservar a vida” da esposa já que imaginava que ela estava sofrendo “uma violência, um abuso”, nas palavras dele ao Metrópoles. “Independente de ser ou não morador de rua, a cena que eu tive é difícil de explicar.”

Alves disse ainda que a esposa não falou nada, mas que ela estava “em estado de choque”. “Acho que ela não respondia por si. Ela só ficou daquele jeito, apreensiva”.

O homem salientou que a esposa começou a frequentar uma igreja três dias antes do incidente e que ela não fazia ações de caridade. Além disso, o personal afirmou que o suposto surto psicótico foi diagnosticado por um dos médicos que a atendeu. A mulher, ainda segundo ele, não faz uso de medicamentos, anabolizantes ou outras substâncias.

“A vida dela era tranquila, mas a Sandra sempre queria mais. (…) Ela sempre queria algo a mais, nunca estava satisfeita, sempre queria ver mudanças, então, assim, poderia ser um dos fatores. Mas surto mesmo nunca teve, foi o primeiro. E o que o médico me passou foi isso, qualquer pessoa está sujeita a um surto e independente de ter algum agravante ou ter alguma coisa no passado”, afirmou ele.

Após o caso, ele acabou se isolando e fechou suas redes sociais – além das de sua esposa. Além disso, parou de dar aulas. “Nas raras vezes que eu frequento um local eu noto aquelas risadinhas, piadinha, então é melhor eu segurar mais a onda. O foco não é esse ainda agora.”

Segundo Alves, a esposa está internada em uma ala psiquiátrica. “Ela está sendo tratada, ela segue acordada, porém, sob uso de medicamentos. E nisso ela não está tendo seu senso crítico.”

