Michel Temer: ‘Meirelles é mais candidato do que eu’

Presidente avalia que a resistência da cúpula do MDB à candidatura do ex-ministro da Fazenda pode ser superada

O presidente Michel Temer indicou que o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles tem mais chances de entrar na corrida presidencial pelo MDB do que ele. No entanto, esta questão só será definida em julho.

“Não sei ainda se serei candidato. Vou esperar o mês de julho. Mas tem o Meirelles. O Meirelles é mais candidato do que eu”, afirmou o presidente em entrevista ao Blog do Camarotti, do G1.

Temer avalia que a resistência da cúpula do MDB à candidatura de Meirelles pode ser superada. “Se o partido verificar que Meirelles tem chance, pode apoiar a candidatura dele. Não é improvável”, observou.

O presidente também afirmou que o MDB vai “acabar tendo candidato” para o Planalto, contrariando a ideia de líderes regionais do partido de não lançar um presidenciável para dar liberdade a alianças estaduais.

Por: Notícias ao Minuto

